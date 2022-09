Eine Szene spricht für Müller, Süle lässt Reporterin abblitzen - was abseits der TV-Kameras passierte

Nach dem Abpfiff ging es für die DFB-Stars wie gewohnt in die Mixed Zone zu den Interviews. Wembley-Rückkehrer Jamal Musiala, der bis zur U21 für die Three Lions am Ball gewesen war und sich entsprechend herzlich von so manchem alten Bekannten wie Jude Bellingham verabschiedete, war ein begehrter Gesprächspartner, wollte aber nur ein Interview geben. (EINZELKRITIK: Zweimal Note 5! Aber Musiala und Havertz glänzen)