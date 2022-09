Nations League, DFB-Stimmen nach Wembley-Wahnsinn: "Darf uns nicht passieren"

... über das herausragende Spiel von Jamal Musiala: „Jamal hat heute in vielen Situationen gezeigt, was ihn auszeichnet. Genau das brauchen wir. Dann auf einmal hast du eine andere Spielsituation, der Gegner ist offen und du hast dann Räume, wo man reingehen kann. All das sind Dinge, die Jamal einfach ausmacht. Deswegen sind wir froh, dass er so spielt. Die Balleroberung vor dem 2:0, das sind Dinge, die er immer wieder im Training trainiert. Das sind Zeichen, dass er Selbstvertrauen hat. Einfach klasse.“ (DATEN: Tabellen der Nations League)