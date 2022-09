England - Deutschland: Kai Havertz gelingt im Wembley-Wahnsinn Historisches

Der Offensivspieler vom FC Chelsea, den Bundestrainer Hansi Flick in seiner Startelf als Stürmer in die Partie geschickt hatte, traf nicht nur sehenswert per Fernschuss zum zwischenzeitlichen 2:0 für das DFB-Team (67. Minute). Der 23-Jährige setzte auch den Schlusspunkt einer in der zweiten Halbzeit wilden Partie und erzielte den 3:3-Endstand (87.). (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)