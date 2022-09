England - Deutschland: Timo Werner und Harry Maguire bei Twitter verhöhnt

Auf Seiten der Three Lions bekam einmal mehr der von den Fans ungeliebte Harry Maguire viel Kritik ab, nachdem er Jamal Musiala in der 52. Minute durch einen unbeholfenen Tritt gegen das Schienbein zu Fall gebracht und so den Elfmeter zum 0:1 von Ilkay Gündogan verursacht hatte. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)