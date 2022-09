England: Harry Maguire nach Italien-Pleite erneut in der Kritik - ManUnited-Star wehrt sich

Dennoch gestaltet sich Maguires Situation in Manchester deutlich schwieriger als bei den Three Lions. Seine Vereinskollegen Lisandro Martinez und Raphael Varane haben sich als das effektivere Innenverteidigerduo bewiesen. Sollten die beiden Profis fit bleiben, wird Maguire vermutlich nicht so schnell wieder an einen Stammplatz bei den Red Devils kommen. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)