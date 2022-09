Nations League: Deutschland gegen Ungarn - heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Doch sie sollten gewarnt sein. Schon bei der Europameisterschaft 2021 hat das Team von Marco Rossi sein Potenzial aufblitzen lassen. Kompakte Defensive und gefährliche Konter sind für den Italiener das Rezept zum Erfolg - und bisher lief es auch in der Nations League gut für die Ungarn. Verdient führen sie die Tabelle an und haben bei ihrem 4:0-Erfolg gegen England den Three Lions die höchste Heimpleite seit 1928 zugeführt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League).