Überraschung im England-Kader: Liverpool-Star nicht gegen Deutschland dabei

„Nehmen Sie Trent Alexander-Arnold. Ich liebe den Kerl mit seinen offensiven Qualitäten. Aber defensiv ist er auf Zweitliga-Niveau. Nur Klopps System passt zu ihm. Wenn es weniger funktioniert, wie in dieser Saison, sieht man nur seine defensiven Schwächen“, urteilte etwa Frankreich-Weltmeister Frank Leboeuf in der französischen Sonntagszeitung Le Journal du Dimanche. Dem 23-Jährigen fehle es laut dem Ex-Chelsea-Profi an wichtigen Grundlagen des Verteidigens. (DATEN: Tabellen der Nations League)