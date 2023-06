Nations League: Der kleine Magier Luka Modric mit dem letzten großen Traum

Denn gewonnen hat dieser 1,72 kleine Mittelfeldgigant eigentlich schon so ziemlich alles, was es im Weltfußball zu gewinnen gibt. Fünfmal die Champions League mit Real Madrid , ebenso oft die Klub-WM, zahlreiche Meisterschaften und Pokalsiege, und 2018 sogar die Ehrung als Weltfußballer - doch eine Trophäe mit seiner Nationalmannschaft fehlt Modric noch.

Der erste Titel mit der Nationalmannschaft winkt Modric

Durch das 4:2 nach Verlängerung im Halbfinale gegen die Niederlande, bei dem Modric per Elfmeter in der 116. Minute zum Endstand traf und zuvor das Spiel als nimmermüder Dreh- und Angelpunkt dirigiert hatte, ist die Erfüllung dieses Traums nun greifbar - zumindest im Kleinformat. Es ist keine WM und auch keine EM, doch im Finale der Nations League am Sonntag (Am Sonntag um 20:45 im SPORT1-LIVETICKER) gegen Europameister Spanien winkt eben doch ein Titel.