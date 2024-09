Das Palhinha-Dilemma! Rätsel um Bayerns 55-Millionen-Mann

Nach 45 Minuten war der Arbeitstag von Joao Palhinha im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft schon wieder beendet. Der Mittelfeldstar blieb beim 2:1-Sieg gegen Schottland zur Pause in der Kabine. Eine Verletzung lag offenkundig nicht vor und auch sonst hatte sich der 29-Jährige nichts gravierend Negatives zuschulden kommen lassen.

Viel Lob für ausgewechselten Palhinha

„Rúben Neves hat andere Fähigkeiten. Er hat uns in diesem Moment etwas anderes gegeben. Es ist wichtig, auf dieser Position viele Optionen zu haben“, erklärte Martínez – und lobte zugleich Palhinha: „Ich denke, Palhinha ist der beste Spieler, um das Umschaltspiel zu unterbinden und in Ballbesitz zu gelangen.“

Auch Mittelfeldkollege Bruno Fernandes äußerte sich bei Sport TV nur positiv: „Palhinha war in der ersten Hälfte sehr gut, aber Ruben Neves und Joao Neves (der später eingewechselt wurde, Anm. d. Red.) haben sich sehr gut eingebracht.“

Doch trotz des öffentlichen Zuspruchs bleibt die Bilanz der beiden Nations-League-Spiele aus Palhinhas Sicht ernüchternd. Beim 2:1-Sieg gegen Kroatien am Donnerstag saß er 90 Minuten auf der Bank.

Im zweiten Anlauf zum FC Bayern

Die unbefriedigende Länderspielperiode passt ins Bild seines holprigen Starts beim FC Bayern . Eigentlich sollte Palhinha bekanntlich schon im vergangenen Sommer vom FC Fulham nach München wechseln, doch der Deal platzte am Deadline Day.

Im zweiten Anlauf landete Palhinha in diesem Sommer schließlich an der Säbener Straße. Doch Thomas Tuchel, der sich vor einem Jahr mit seinem Wunsch nach einer „Holding Six“ so vehement für Palhinha stark gemacht hatte, ist mittlerweile Geschichte beim FC Bayern.