Lee Carsley: Mehr als nur ein Notnagel?

Englands Interimstrainer Lee Carsley erlebt einen guten Einstand und verzeichnet zwei Siege in der Nations League. Eröffnet sich dem Coach jetzt die Chance auf mehr oder bleibt er ein Notnagel?

Englands Interimstrainer Lee Carsley erlebt einen guten Einstand und verzeichnet zwei Siege in der Nations League. Eröffnet sich dem Coach jetzt die Chance auf mehr oder bleibt er ein Notnagel?

Nach zwei von sechs Partien steht der EM-Finalist mit sechs Punkten auf dem zweiten Platz der Gruppe B2. Nur Griechenland steht aufgrund des um ein Tor besseren Torverhältnisses vor den Three Lions . Das Ziel ist klar: vier weitere Siege und der Aufstieg in Liga A.

Carsley als Spieler und Trainer unter dem Radar

Seine Vita liest sich auf den ersten Blick nicht wie eine, mit der man die Fußballwelt aus den Angeln heben will. Bei seinen bisherigen Stationen im Vereinsfußball bei Coventry City, dem FC Brentford und Birmingham City agierte Carsley lediglich als Interimstrainer.

Zwischen 2020 und 2024 betreute der 50-Jährige zuletzt die englischen U20- und U21-Nationalteams. Der Verband griff auf ihn zurück, um in aller Ruhe nach einem neuen Cheftrainer Ausschau zu halten.

Carsley selbst gibt sich öffentlich eher zurückhaltend, wenn er danach gefragt wird. Sein Fokus liegt auf dem Fußball und nicht auf Dingen, die daneben geschehen. Das war schon immer so, auch als Spieler.

Auch da blieb Carsley weitgehend unter dem Radar. In Birmingham geboren, zog es ihn mit 18 Jahren zu Derby County. Dort stieg er bis zum Ersatzkapitän auf, bevor er zu den Blackburn Rovers wechselte.

Der richtige Mann am richtigen Ort?

Nach nur einer Saison und dem Abstieg in die Zweitklassigkeit ging es für den Mittelfeldspieler zurück in die Premier League zu Coventry City. Nachdem auch Coventry abgestiegen war, folgte 2002 der Wechsel zu Everton.

Dort verbrachte er die Blüte seiner Karriere, bevor es ihn mit 34 Jahren zurück nach Birmingham und 2010 wieder zu Coventry zog. Dort beendete er seine Profi-Karriere. In 471 Spielen erzielte der Mittelfeldspieler 33 Tore.

Auf Nationalmannschaftsebene hatte sich der Mann mit irischen Wurzeln entschieden, für Irland aufzulaufen. In neun Jahren durfte er 39 Mal im defensiven Mittelfeld auflaufen. Sein größtes Highlight war die Teilnahme an der WM 2002 in Japan und Südkorea.