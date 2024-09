Nations League: Heute LIVE im TV, Stream, Ticker - England empfängt Finnland

SPORT1 10.09.2024 • 17:30 Uhr Am 2. Spieltag der UEFA Nations League trifft England im Wembley Stadium auf Finnland. Für die Three Lions um Harry Kane geht es darum wieder in die Liga A aufzusteigen.

Nachdem England im Auftaktspiel mit 2:0 gegen Irland gewonnen hat, soll der zweite Dreier am Dienstag gegen Finnland direkt folgen. Daneben finden acht weitere Partien in der UEFA Nations League statt - unter anderem trifft Deutschland in Amsterdam auf die Niederlande (ab 20:45 Uhr im Liveticker).

{ "placeholderType": "MREC" }

In der letzten Nations League Saison ist England in Liga B abgestiegen, dieses Jahr soll der direkte Wiederaufstieg folgen. Der erste Schritt wurde gegen Irland erfolgreich bestritten, nun gilt es das gegen Finnland zu bestätigen. Vor allem in der Art und Weise ist dabei noch einiges an Luft nach oben.

So können Sie die Nations League mit u.a. England - Finnland heute live verfolgen

TV: -

- Stream: DAZN

DAZN Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Die Finnen taten sich im ersten Spiel gegen Griechenland extremst schwer, unterlagen schlussendlich mit 0:3. Nun wartet mit den Three Lions eine extremst schwere Aufgabe, zu allem Überfluss auch noch auswärts. Gewinnen konnten die Finnen keine ihrer zwölf Partien gegen England. Die Vorzeichen sind klar und England haushoch favorisiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ungarn empfängt Bosnien - Kann Griechenland noch einmal überzeugen?

Im weiteren Duell der Gruppe trifft Irland auf Griechenland (ab 20:45 Uhr im Liveticker). Die Iren stehen dabei unter Zugzwang, müssen nach der Niederlage gegen England punkten, um den Traum vom Aufstieg aufrecht halten zu können. Die Griechen unter Trainer Ivan Jovanovic gehen dagegen mit viel Selbstbewusstsein in die Partie, nachdem man das Auftaktspiel mit 3:0 gewinnen konnte.

In der Deutschland-Gruppe treffen Ungarn und Bosnien aufeinander (ab 20:45 Uhr im Liveticker). Beide Teams konnten zum Auftakt keine Punkte holen und gerieten ordentlich unter die Räder. Bosnien musste sich gegen die Elftal mit 2:5 geschlagen geben.

Ungarn erwischte es noch schlimmer, gegen eine furios aufspielende deutsche Elf musste man eine 0:5 Packung einstecken. Nicht die besten Voraussetzungen für die beiden Mannschaften, die sich wahrscheinlich ein Battle um den 3. Platz in der Gruppe liefern werden.

In Gruppe B1 empfängt Albanien Georgien (ab 20:45 Uhr im Liveticker). Beide Mannschaften konnten ihr Auftaktspiel gewinnen, vor allem Georgien wusste dabei zu überzeugen. Gegen Tschechien konnte man in der Neuauflage vom EM-Spiel mit 4:1 gewinnen und ein Statement in Richtung Gruppensieg setzen.

{ "placeholderType": "MREC" }