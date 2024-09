Nations League: Heute LIVE im TV, Stream, Ticker - Kracher mit England, Deutschland

SPORT1 07.09.2024 • 15:00 Uhr Am ersten Spieltag der neuen Nations-League-Saison feiert Lee Carsley sein Debüt auf der Trainerbank der Engländer. Die Three Lions treffen am Samstag auf Irland. Deutschland startet gegen Ungarn ins Turnier. Zudem sind unter anderem noch Albanien, die Niederlande und Tschechien im Einsatz.

Die UEFA Nations League startet in die nächste Saison! Nach den ersten Partien am Donnerstag und Freitag und stehen am Samstag weitere neun Spiele auf dem Programm. Unter anderem kommt es zum Duell zwischen Irland und England (ab 18.00 Uhr im LIVETICKER).

Die deutsche Mannschaft bestreitet ihr erstes Spiel nach der EURO 2024 am Samstag zu Hause gegen Ungarn. Anstoß ist um 20.45 Uhr (LIVETICKER) in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf.

So können Sie die Nations League heute Live verfolgen

TV: -

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

England startet in die Ära nach Southgate

Am Samstag im Nations-League-Spiel in Irland sitzt Lee Carsley als Nachfolger von Gareth Southgate auf der Bank der englischen Nationalmannschaft - zunächst einmal interimistisch. Noch ist Carsley nur bis November eingeplant; sechs Spiele als Bewerbungsphase? „Nicht unbedingt“, sagte er und ergänzte bescheiden: „Die beste Person, der beste Trainer sollte den Job bekommen.“ Könnte er das sein? „Nun, da bin ich nicht sicher.“ Wichtig sei nur, dass England endlich wieder ein großes Turnier gewinne.

Die Engländer scheiterten bei der Europameisterschaft in Deutschland erst im Finale an Spanien und warten damit seit 1966 auf einen großen internationalen Titel. Neben England und den Iren treffen in der Gruppe 2 der Liga B noch Griechenland und Finnland aufeinander (20.45 Uhr im LIVETICKER).

Ebenfalls in der Liga B treffen die Ukraine und Albanien aufeinander. Wegen des Krieges in der Ukraine findet das Spiel der Gruppe 1 ( 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Prag statt.

Nations League: Niederländer empfangen Bosnien-Herzegowina

In der deutschen Gruppe 3 der Liga A trifft die Niederlande am Samstag auf Bosnien-Herzegowina. Das Spiel startet ab 20.45 Uhr im LIVETICKER in der Philips Arena von Eindhoven.

Zuletzt hatte der Zwist zwischen Bonds-Coach Ronald Koeman und Angreifer Steven Bergwijn die Schlagzeilen in den Niederlanden beherrscht. Nach seinem Wechsel von Ajax Amsterdam zu Al-Ittihad nach Saudi-Arabien hatte der Trainer den Profi aus der Nationalmannschaft verbannt. Bei der EM in Deutschland waren die Niederländer im Viertelfinale an der Türkei gescheitert.

