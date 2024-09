Nations League: Heute LIVE im TV, Stream, Ticker - Polen, Kroatien und Dänemark im Einsatz

SPORT1 08.09.2024 • 15:00 Uhr Am zweiten Spieltag der Nations League wollen viele Teams ihren guten Start bestätigen. Mit dabei sind unter anderem Polen und Robert Lewandowski sowie Serbien, das Europameister Spanien zuletzt ein Unentschieden abtrotzte.

Die neue Saison der UEFA Nations League ist in vollem Gange! Nachdem der erste Spieltag erfolgreich über die Bühne gegangen ist, geht es ab Sonntag in die zweite Runde. Neun Duelle stehen auf dem Programm - unter anderem gastiert Polen in Kroatien (ab 20:45 Uhr im LIVETICKER).

Die Polen um Torjäger Robert Lewandowski feierten am Donnerstag einen spektakulären 3:2-Sieg gegen die schottische Nationalmannschaft und zeigten vor allem in der Offensive eine starke Leistung. Nicola Zalewski erzielte den entscheidenden Treffer erst in der siebten Minute der Nachspielzeit.

So können Sie die Nations League heute live verfolgen

TV: -

- Stream: DAZN

DAZN Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Hält Serbiens Abwehrbollwerk erneut?

Können die Rot-Weißen daran anknüpfen, ist ihnen auch in Kroatien viel zuzutrauen. Für den Gastgeber begann die Nations League hingegen mit einem Rückschlag. Das Team um Altmeister Luka Modric unterlag Portugal mit 1:2 und blieb damit zum vierten Mal in Folge in einem Länderspiel ohne Sieg. Im Parallelspiel der Gruppe A1 sind die Portugiesen gegen Schottland wieder klarer Favorit (ab 20:45 Uhr im LIVETICKER).

Auch Dänemark ist erfolgreich in die Gruppenphase der Uefa Nations League gestartet. Die Skandinavier gewannen am ersten Spieltag der Gruppe 4 in der Liga A gegen die Schweiz - ein Spiel, das von vielen hitzigen Aktionen und Nickligkeiten geprägt war. Im zweiten Spiel treffen sie nun zu Hause auf Serbien (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Auf dem Papier ein Vorteil: Seit Juni 2022 haben die Dänen kein einziges Länderspiel vor eigenem Publikum verloren.

Doch auch die Serben stellten bereits unter Beweis, was in ihnen steckt. Sie punkteten gegen den frischgebackenen Europameister Spanien und holten ein torloses Unentschieden. Die Ibrer reisen wiederum in die Schweiz (ab 20:45 Uhr im LIVETICKER).

Überrascht Luxemburg auch in der Nations League?

Etwas deutlicher sind die Rollen in der Gruppe C1 verteilt. EM-Teilnehmer Slowakei ist zuhause gegen Aserbaidschan favorisiert (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Gleiches gilt für die Schweden, die am späteren Abend gegen Estland antreten müssen (ab 20:45 Uhr im LIVETICKER). Enger könnte es in Gruppe C3 zu Sachen gehen.

Dort spielt Luxemburg, das in den vergangenen Jahren immer wieder für Überraschungen gut war und am Ende sogar knapp an der EM-Qualifikation vorbeischrammte, gegen Belarus (ab 15 Uhr im LIVETICKER). Zeitgleich will Nordirland in Bulgarien den nächsten Sieg holen (LIVETICKER).

