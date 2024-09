Oranje bietet Offensivspektakel mit Abwehrschwächen

Das Team von Bondscoach Ronald Koeman spielt Bosnien und Herzegowina phasenweise an die Wand, muss aber am Ende zittern.

Knapp zwei Monate nach dem Halbfinal-Aus bei der EURO ist die niederländische Fußball-Nationalmannschaft mit einem Spektakel in die Nations League gestartet. 59 Tage nach dem 1:2 gegen England in Dortmund bot das Team von Bondscoach Ronald Koeman beim 5:2 (2:1) gegen Bosnien und Herzegowina begeisternden Offensivfußball - allerdings mit defensiven Mängeln. Am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) ist Oranje in Amsterdam in der Gruppe A3 der nächste Gegner der deutschen Elf.