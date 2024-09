Real-Juwel zaubert: "Was er getan hat, war nur für die Auserwählten"

Arda Güler liefert in der Nations League ab: Der Youngster von Real Madrid spielt im Trikot der Türkei groß auf und leitet die Entscheidung gegen Island mit einem traumhaften Assist ein. In Spanien wird gestaunt.

Arda Güler hat beim zweiten Spiel mit der Türkei in der Nations League für Begeisterung gesorgt. Die meisten Schlagzeilen gehörten nach dem 3:1-Sieg gegen Island zwar dem Dreierpacker Kerem Aktürkoglu, doch auch der Youngster von Real Madrid stellte seine außergewöhnlichen Fähigkeiten unter Beweis.

Für Güler, der vor der Partie als leicht angeschlagen galt, war es der dritte Assist in den letzten vier Länderspielen. In Spanien wurde das Madrid-Juwel entsprechend gefeiert: „Arda Güler, welch‘ absoluter Wahnsinn“, titelte die As: „Was er getan hat, war nur für die Auserwählten.“