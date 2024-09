"Schlimmster Sommer!“ England-Star lässt tief blicken

Dabei war die Partie in der Nations League alles andere als normal für ihn und Teamkollege Declan Rice. Sie wurden von den irischen Fans als Schlangen beschimpft .

Grealish vor der EM aussortiert

Denn Grealish hat schwere Monate hinter sich. In den vergangenen Jahren gehörte er stets zum Stammpersonal der Three Lions. Doch vor der EM wurde der offensive Mittelfeldspieler dann von Coach Gareth Southgate aussortiert.

Unter Interimstrainer Lee Carsley gab es die schnelle Rückkehr und sogar den Platz in der Startelf. „Der Sommer war einer der schlimmsten in meinem Leben, weil man nicht übersehen kann, was vor einem passiert“, sagte Grealish nun.