Zoff mit dem Trainer? Larsson von der Nationalmannschaft abgereist!

Hugo Larsson ist am Sonntagmorgen vorzeitig von der schwedischen Nationalmannschaft abgereist. Der Grunde für seine Abreise sorgt für Rätselraten - gab es ein Zerwürfnis mit dem Nationaltrainer?

Wirbel um Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt ! Der Mittelfeldspieler ist am Sonntagmorgen vorzeitig von der schwedischen Nationalmannschaft abgereist. Nach Angaben des Verbands laboriert Larsson an einer Verletzung, doch der 20-Jährige vertritt eine andere Meinung.

„Natürlich ist das traurig. Ich hätte der Mannschaft gerne geholfen, aber angesichts meiner Verletzung ist das leider nicht möglich. Ich bin überzeugt, dass wir wie letzten Donnerstag drei Punkte holen werden“, wurde Larsson in einer offiziellen Meldung des schwedischen Verbands zitiert.

Larsson stichelt gegen Trainer

Doch womöglich ist das nur die halbe Wahrheit, denn Larsson war offenbar enttäuscht, im Nations-League-Spiel gegen Aserbaidschan (Endstand: 3:1) nicht eine Einsatzminute bekommen zu haben. „Natürlich bin ich sehr enttäuscht, hierherzukommen und keine einzige Minute gegen Aserbaidschan zu bekommen, nachdem ich in Deutschland einen guten Start hatte“, sagte Larsson am Donnerstagabend in der Mixed Zone.