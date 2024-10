Bayern-Star Palhinha sauer: „Ich sollte besser schweigen ...“

Bayern-Neuzugang Joao Palhinha kommt mit der portugiesischen Nationalmannschaft in der Nations League nicht über ein 0:0 in Schottland hinaus. Nach dem Spiel zeigt nicht nur er sich stinksauer über die Leistung des Schiedsrichters. Auch Cristiano Ronaldo ist außer sich.

Bayerns Sommer-Neuzugang Joao Palhinha war nach dem Spiel seiner Portugiesen gegen Schottland aufgebracht. Am Mittwochabend kam sein Team in der Nations League nicht über ein 0:0 beim Underdog in Glasgow hinaus .

Palhinha: „... ich will keinen Ärger bekommen“

„Ich sollte besser schweigen, ich will keinen Ärger bekommen ...“, sagte ein frustrierter Palhinha am Mikrofon des portugiesischen Fernsehsenders Sport TV als er auf die Schiedsrichterleistung angesprochen wurde.

Ronaldo schimpft über Schiedsrichter

Die Schotten hatten sehr tief gestanden - das bereitete den Portugiesen Probleme. „Es ist nie einfach, gegen so niedrige Blöcke zu spielen, mit so vielen Spielern in der Abwehr. Natürlich ist es unsere Schuld, dass wir bestimmte Lücken in der gegnerischen Abwehr nicht besser ausnutzen. Wir sind mit dem Unentschieden nicht zufrieden, aber das Wichtigste ist, dass wir immer noch auf dem ersten Platz in unserer Gruppe stehen“, erklärte Palhinha, der im Sommer vom FC Fulham zum FC Bayern gewechselt war, nachdem der Transfer im Sommer zuvor am letzten Tag der Transferperiode noch gescheitert war.