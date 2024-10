"Güler ist ein Auserwählter" - Real-Star gefeiert

Erst ein klassischer Fehlstart, dann ein Happy End - und mittendrin Arda Güler : Der Jungstar von Real Madrid hat sich beim späten 4:2-Sieg der Türkei in der Nations League auf Island zum Matchwinner aufgeschwungen und ist danach mit Lobeshymnen überschüttet worden.

„Güler ist ein Auserwählter“, schrieb etwa die as , nachdem Güler mit seinem Tor in der 88. Minute für den Knockout der Nordeuropäer gesorgt hatte, den Kerem Aktürkoglu (90.+5) später untermauerte, und bezeichnete ihn zudem als „Helden“. „Güler hat etwas ganz Besonderes“, titelte die Marca .

Der schlenzte den Ball in der Nachspielzeit rechts oben in den Winkel und ließ damit auch niemanden mehr an den frühen Rückstand durch Orri Oskarsson (3.) zurückdenken.