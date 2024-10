Leweling erklärt DFB-Entscheidung - "Weil ich Deutscher bin"

Jamie Leweling gelingt ein traumhaftes DFB-Debüt in der Nations League gegen die Niederlande. Der Shootingstar des Stuttgart begründet danach auch bei SPORT1, wieso er sich gegen das Heimatland seines Vaters entschied.

„Er hat‘s mir eigentlich gar nicht gesagt“

Warum er sich am Ende aber doch anders und damit für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann entschied, erklärte Leweling auch vor dem SPORT1-Mikrofon nach dem Sieg gegen Oranje so: „Weil ich Deutscher bin, deswegen. Ich habe natürlich Wurzeln dort (in Ghana, Anm. d. Red.), aber ich bin hier aufgewachsen. Und das macht mich zum Deutschen.“