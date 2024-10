Nations League: Heute LIVE im TV, Stream, Ticker - Tschechien empfängt Albanien

Im direkten Duell kämpfen Tschechien und Albanien am 3. Spieltag der Nations League um Platz zwei in Gruppe 1. Aber auch abseits dieser Partie hat bieten die Nations-League-Spiele am Freitag viel Spannung.

Im direkten Duell kämpfen Tschechien und Albanien am 3. Spieltag der Nations League um Platz zwei in Gruppe 1. Aber auch abseits dieser Partie hat bieten die Nations-League-Spiele am Freitag viel Spannung.

Beide gewannen ihre Partien gegen die Ukraine, mussten sich aber gegen die bisher ungeschlagenen Georgier geschlagen geben. So liegen Albanien und Tschechien punktgleich auf den Plätzen zwei und drei. Ein Gewinner des Freitagabend-Duells könnte daher einen großen Schritt in Richtung des zweiten Platzes der Gruppe 1 gehen.

Als leichter Favorit gelten die Tschechen um Leverkusen-Star Patrik Schick, allerdings bereitet die schwache Defensive (sechs Gegentore in zwei Spielen) den Gastgebern Sorgen. Vielleicht gelingt den Underdog aus Albanien um Inter-Mailand-Juwel Kristjan Asllani also die Überraschung?

Nations League: So sehen Sie die Spiele u.a. Tschechien - Albanien heute LIVE:

Aber auch abseits der Partie bietet die Nations League am Freitagabend reichlich Spannung. In Liga A kämpfen Deutschland (vs. Bosnien und Herzegowina) und die Niederlande (vs. Ungarn) im Fernduell um den ersten Platz in Gruppe 3.