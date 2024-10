Nations League: Italien - Belgien Heute LIVE im TV, Stream, Ticker

SPORT1 10.10.2024 • 17:45 Uhr In der Nations League empfängt Italien am 3. Spieltag das Team aus Belgien. Die Italiener wollen im dritten Spiel den dritten Sieg. So können Sie die Partie zwischen Italien und Belgien live im TV und Stream verfolgen.

Nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus bei der UEFA EURO 2024 startete das Team von Trainer Luciano Spalletti eindrucksvoll in die Gruppe A2 und gewann in Frankreich und Israel, jetzt möchte man in Rom gegen Belgien nachlegen.

So können Sie die Nations League mit Italien - Belgien heute live verfolgen

TV: -

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Belgien ohne Lukaku und De Bruyne

Belgiens Coach Domenico Tedesco muss ohne Stürmer Romelu Lukaku und Mittelfeld-Star Kevin de Bruyne antreten, Youri Tielemans soll die Auswahl um Leipzig-Star Lois Openda stattdessen voraussichtlich anführen. „Ich hatte ein langes Telefongespräch mit Kevin“, sagte Tedesco: „Generell ist er sehr motiviert, für Belgien zu spielen. Er hat uns gebeten, diesmal und im November nicht dabei zu sein, um auf seinen Körper Rücksicht zu nehmen“.

De Bruynes Verzicht folgt auf seinen Frustauftritt nach der 0:2-Niederlage im September in Frankreich. „Es gibt Spieler, die ihre Rolle nicht erfüllt haben. Punkt“, hatte der 33-Jährige im TV geschimpft und damit für große Schlagzeilen gesorgt: „Wenn du nicht gut genug bist, musst du wenigstens alles geben, was manche nicht getan haben.“ Dies sei inakzeptabel.

Italien mit starker Bilanz gegen Belgien

Die von Domenico Tedesco trainierten Belgier unterlagen am 2. Spieltag den Franzosen mit 0:2 und haben nach zwei Spielen drei Punkte auf ihrem Konto. Ausgerechnet jetzt wartet mit Italien ein Gegner, gegen den sie in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen gemacht haben. Der letzte Sieg in einem Pflichtspiel datiert aus dem Mai 1972, zuletzt gab es 2021 im Spiel um Platz 3 der Nations League eine 1:2-Pleite gegen die Azzurri.

Von Belgiens vier Siegen gegen Italien gelang nur einer in einem Pflichtspiel, dies vor 52 Jahren, im Mai 1972 in der EM-Qualifikation (2:1). Allgemein der letzte belgische Sieg gegen die Italiener datiert vom 13. November 2015, ein 3:1 in einem Testspiel in Brüssel.