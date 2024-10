Nations League: Spanien - Serbien heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 15.10.2024 • 17:45 Uhr In der Nations League empfängt Europameister Spanien am 4. Spieltag Serbien. Die Spanier wollen mit einem Sieg ihre Tabellenführung festigen. So können Sie die Partie live im TV und Stream verfolgen.

Europameister Spanien hat in der Nations League nach dem 3. Spieltag in der Gruppe A4 die Tabellenführung übernommen. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente gewann im ersten Heimspiel nach dem Triumph von Berlin mit 1:0 (0:0) gegen Dänemark. Martin Zubimendi (79.) erzielte den verdienten Siegtreffer für die Gastgeber, die mit nun sieben Punkten an den zuvor ungeschlagenen Dänen vorbeizogen.

So können Sie die Nations League mit Spanien - Serbien heute live verfolgen:

TV : -

: - Stream : DAZN

: DAZN Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Am Dienstag geht es für die Iberer nun gegen Serbien. Die Serben feierten am 3. Spieltag mit einem 2:0-Erfolg gegen die Schweiz den ersten Sieg in der diesjährigen Nations League und liegen damit auf dem dritten Platz. Bei einem Sieg gegen Spanien würde Serbien mit dem Tabellenführer nach Punkten gleichziehen. Zum Auftakt gab es für die Spanier ein 0:0 in Serbien. Jetzt steigt das Rückspiel.

Die Furja Roja ist seit 12 Länderspielen unbesiegt. In diesem Zeitraum holten sie auch noch den Europameister-Titel. Die letzte Niederlage der Spanier datiert aus dem März 2023 gegen Kolumbien.

Nations League: Schweiz empfängt Dänemark

Neben Spanien und Serbien sind am Dienstag in der Gruppe A4 auch die Schweiz und Dänemark gefordert. Die beiden Teams treffen am 4. Spieltag der Nations League um 20.45 Uhr in St. Gallen aufeinander (LIVETICKER).