Brisante Spekulation: Muss Tuchel Kane absägen?

Harry Kane spielt beim FC Bayern eine starke Saison - doch in England kommt eine brisante Frage auf, die mit Thomas Tuchel ein ehemaliger Weggefährte beantworten muss.

Harry Kane ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft - aber ist er auch ihre Zukunft? In England mehren sich die Stimmen, die nahelegen: Der Torgarant ist in der eigenen Heimat nicht mehr unantastbar.

Ein ehemaliger Premier-League-Spieler prophezeite dem baldigen Nationaltrainer Thomas Tuchel nun sogar ein Problem mit dem Superstar, den er vom FC Bayern schon bestens kennt: Chris Sutton sieht in Kane einen begabten, aber berechenbaren Spieler.

„Kane rennt nie hinter die Linie. Das macht ihn vorhersehbar“, erklärte der einstige Nationalspieler in einem Beitrag bei der Daily Mail : „Wenn er sich tief fallen lässt, ist er mit einer halben Drehung brillant, aber man braucht Spieler, die die Abwehrreihen auseinanderziehen, weil man nicht berechenbar sein will.“

Kane der richtige Mann für Englands WM-Träume?

Die fehlenden Laufwege in die Tiefe, der Vorwurf verfolgt Kane schon länger. Es war zuletzt auch eines der Lieblingsargumente der englischen TV-Experten bei so manchem zähen EM-Auftritt der Three Lions.