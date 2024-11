Überraschung um Harry Kane!

Harry Kane kritisiert kürzlich die Absagenflut bei der englischen Nationalmannschaft. Im Nations-League-Spiel in Griechenland fehlt der Bayern-Star überraschend in der Startelf.

Englands Kapitän Harry Kane hatte seine Teamkollegen zuletzt für die zahlreichen Absagen kritisiert, nun fehlt der Bayern-Star selbst in der Startelf der Three Lions in der Nations League gegen Griechenland (20.45 Uhr im LIVETICKER).