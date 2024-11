Mögliche DFB-Gegner fix! Diese drei Teams könnten es werden

SID 18.11.2024 • 22:52 Uhr Am Freitag werden in Nyon die Paarungen des Viertelfinales in der Nations League ausgelost - Deutschland stand bereits als Gruppensieger fest.

Deutschland bekommt es auf dem Weg zum Finalturnier der Nations League im März mit Kroatien, Dänemark oder Italien zu tun. Nachdem der viermalige Weltmeister Italien bereits seit Sonntag als möglicher Viertelfinalgegner festgestanden hatte, beendeten auch der WM-Dritte Kroatien und EM-Gegner Dänemark ihre Gruppen jeweils auf Platz zwei.

Am Freitag werden die Paarungen in Nyon ausgelost - Deutschland ist bereits sicher Gruppensieger.

Schweiz verpasst Achtungserfolg

Kroatien, das bei der EM im Sommer in Deutschland enttäuscht hatte, musste fürs Weiterkommen einige Zeit zittern. Das Team um Luka Modric erkämpfte ein 1:1 (0:1) gegen die Portugiesen, bei denen Rekordjäger Cristiano Ronaldo diesmal fehlte. Im Parallelspiel besiegelte Schottland durch ein 2:1 (1:0) den Abstieg Polens in die Liga B.

Deutschlands EM-Achtelfinalgegner Dänemark zog dank eines 0:0 in Serbien in die nächste Runde ein. Beim direkten Duell um Rang zwei in der Gruppe A4 fielen trotz zahlreicher Chancen keine Tore. Die Schweiz verpasste derweil einen Achtungserfolg zum Abschied aus der höchsten Klasse der Nations League: Die bereits als Absteiger feststehende Mannschaft von Trainer Murat Yakin verlor 2:3 (0:1) beim Europameister Spanien.

Kroatien lag in Split nach einem Gegentreffer von Joao Felix (33.) zunächst zurück. Doch der frühere Leipziger Josko Gvardiol (65.) sicherte das Weiterkommen. In Warschau bewahrte Andrew Robertson (90.+3) die Schotten vor dem Abstieg: Zuvor hatte es nach Treffern von John McGinn (3.) und Kamil Piatkowskis (59.) zunächst 1:1 gestanden.

Bayern-Leihgabe Zaragoza schießt Spanien zum Sieg

Spanien dominierte gegen die Schweiz in der Anfangsphase: Yeremy Pino staubte nach einem verschossenen Elfmeter von Pedri zur Führung ab (32.). Joel Monteiro (63.) stellte den Spielverlauf mit seinem schönen Solotreffer kurzzeitig auf den Kopf, bis Bryan Salvatierra (68.) für Spanien zurückschlug. Andi Zeqiri (85.) glich jedoch mit einem verwandelten Foulelfmeter wieder aus - doch wieder konterte der Europameister: Bryan Zaragoza (90.+3), vom FC Bayern an CA Osasuna ausgeliehen, traf per Foulelfmeter zum Sieg.

Deutschland hat bereits vor seinem abschließenden Spiel in Ungarn am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) den Sieg in der Gruppe A3 sicher. Italien hatte am Sonntag zum Abschluss der Gruppe A2 1:3 (0:2) gegen Vizeweltmeister Frankreich verloren und war auf Platz zwei abgerutscht.