Ex-Schalke-Coach Tedesco schwer angezählt: "So oft seltsam"

Die belgische Nationalmannschaft verliert gegen Italien 0:1 und scheidet aus der Nations League aus. Die Kritik an Trainer Domenico Tedesco wächst, während ein Frankfurter sich mit einem Mitspieler eine handfeste Auseinandersetzung liefert.

Buhrufe hallten lautstark durch das König-Baudouin-Stadion in Brüssel. Das Publikum war mit der erneut schwachen Leistung der belgischen Nationalmannschaft bei der 0:1-Pleite gegen Italien nicht einverstanden. Auch Nationaltrainer Domenico Tedesco wurde, nicht zum ersten Mal, von Experten hart in die Mangel genommen.

„Die Theorie von Tedesco mag richtig gewesen sein, aber die Praxis absolut nicht“, sagte der ehemalige belgische Fußballspieler und heutige Fernsehexperte Marc Degryse nach dem Spiel bei VTM : „Der Ansatz war schon so oft seltsam und hat sich nicht als der richtige erwiesen.“

„Die Trainer denken zu viel. Glauben Sie mir“

Der ehemalige niederländische Fußballer und heutige Autor, Jan Mulder, sah auch das Problem beim defensiven Spielansatz von Tedesco: „Nach der gescheiterten Europameisterschaft wollte er die Gegner an der Gurgel packen, aber das tut er jetzt nicht mehr. Warum passt man sich an und spielt so defensiv? Die Trainer denken zu viel. Glauben Sie mir.“