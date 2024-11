Nagelsmann verrät Kimmich-Entscheidung - und deutet Mega-Rotation an

Der Bundestrainer möchte in Ungarn mit Blick auf die Belastung in den Vereinen Kräfte schonen.

Julian Nagelsmann ist vor dem Jahresabschluss der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League am Dienstag (20.45 Uhr) gegen Ungarn im Zwiespalt. Einerseits würde er nach der Gala gegen Bosnien und Herzegowina (7:0) auch in Budapest gerne seine derzeit beste Elf aufbieten, andererseits steht er bei den Vereinen im Wort, einige der hoch belasteten Stars zu schonen.