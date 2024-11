Nations League: Frankreich gegen Israel heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 14.11.2024 • 17:30 Uhr In der Nations League empfängt Frankfreich am 5. Spieltag das Team aus Israel. Auch England und Österreich sind am Donnerstag im Einsatz. So können Sie die Partien live im TV und Stream verfolgen.

Die UEFA Nations League biegt auf die Zielgeraden ein! Welche Teams qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale? Am Donnerstag, 14. November, kommt es am 5. Spieltag in der Gruppe A2 in Paris zum Duell zwischen Frankreich und Israel (20.45 Uhr im Liveticker).

In der schweren Gruppe mit Italien und Belgien kann Frankreich mit einem Sieg gegen Schlusslicht Israel das direkte Ticket für das Viertelfinale in der Nations League buchen. Das Team von Coach Didier Deschamps liegt nach vier Spieltagen der Gruppe A2 als Zweiter fünf Zähler vor den drittplatzierten Belgiern. Die Gäste aus Israel stehen nach vier Spielen noch ohne Punkte dar.

So können Sie die Nations League mit Frankreich - Israel heute live verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Nations League: Große Sorgen vor Israel-Gastspiel

Paris bereitet sich nach den jüngsten antisemitisch motivierten Ausschreitungen in Amsterdam auf das Gastspiel Israels gegen Frankreich vor. Die Sorge ist groß. Aus der Heimat kam bereits trotz aller Sicherheitsvorkehrungen der eindringliche Appell an die Anhänger, das Spiel am Donnerstag (20.45 Uhr) zu meiden.

In Folge der antisemitisch motivierten Ausschreitungen und der Berichte über Angriffe auf israelische Fans rund um das Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv (5:0) am vergangenen Donnerstag wurden die Sicherheitsvorkehrungen massiv verstärkt. So wurden bis Dienstag auch nur 20.000 Tickets für das hochriskante Spiel verkauft.

England ohne Tuchel nach Griechenland

In der Gruppe B2 kommt es am Donnerstag zum Duell zwischen Tabellenführer Griechenland und Verfolger England. Die Griechen führen die Tabelle nach 4. Spieltagen mit zwölf Punkten an. Die „Three Lions“ rangieren drei Zähler dahinter. Anstoß im Athener Olympiastadion ist um 20.45 Uhr (Liveticker). Den Engländern, die um den Aufstieg in die A-Liga zittern, müssen auf acht Spieler verzichten. Bei einem weiteren Dämpfer droht der Gang in die Playoffs.

Gegen Griechenland so wie im abschließenden Gruppenspiel gegen Irland wird der neue Trainer Thomas Tuchel noch nicht auf der Bank sitzen. Sein Vertrag beginnt erst am 1. Januar.

Spannung in der Österreich-Gruppe