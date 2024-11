Nations League: Montenegro - Türkei heute live im TV, Stream und Ticker - Showdown für Türkei!

SPORT1 19.11.2024 • 17:30 Uhr In der Nations League geht es auch am Dienstag um Auf- und Abstieg. Die Türkei hat beste Karten auf den Gruppensieg - anderen Teams droht ein Krimi.

Die türkische Nationalmannschaft ist nur noch ein Spiel vom Aufstieg in die Liga A der Nations League entfernt. Die Türkei trifft am letzten Spieltag der Gruppe B4 auf Schlusslicht Montenegro. Mit einem Sieg würde die Mannschaft von Nationaltrainer Vincenzo Montella den Gruppensieg und den Gang in die höhere Liga ins Ziel bringen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Selbst eine Niederlage könnte reichen - dafür müsste Verfolger Wales im Parallelspiel gegen Island allerdings verlieren. Die Türkei hat zwei Punkte Vorsprung an der Spitze. In Montenegro sind die Rollen klar verteilt: Die Türkei ist Favorit, hat noch nie gegen die Gastgeber verloren. Bisher gab es drei Siege und zwei Remis.

Nations League: So können Sie Montenegro - Türkei heute live verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Nations League: Aufstiegs-Showdown am letzten Spieltag

Spannend wird es zum Abschluss vor allem auch in der Gruppe B1, in der sich noch drei Teams Hoffnungen auf den Gruppensieg machen können. Tschechien führt die Gruppe mit acht Punkten an und trifft auf den schärfsten Verfolger Georgien (7 Punkte). Im zweiten Spiel stehen sich Albanien (7) und die Ukraine (5) gegenüber.

Für die Ukraine ist der erste Platz nicht mehr erreichbar.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Gruppe C1 steht Schweden vor dem Gruppensieg, gegen Aserbaidschan reicht ein Punkt oder - wegen des klar besseren Torverhältnisses im Vergleich zum Zweiten Slowakei - sogar eine Niederlage.

Nations League: So funktionieren die Playoffs

In der aktuellen Saison hat sich der Spielmodus in der Nations League geändert. Bisher stiegen nur die Gruppenletzten ab. Diesmal kommt es bei der Frage, wer den Gang in die nächsttiefere Liga antreten muss, zu einer Playoff-Runde.