Nations League: Nach Notfall - Wout Weghorst jubelt und kassiert Shitstorm

Der Stürmer von Ajax Amsterdam freute sich ausgelassen über das Tor zum 1:0 gegen Ungarn in der Nations League - obwohl mit Ádám Szalai nur Minuten zuvor ein Co-Trainer des Gegners nach einem medizinischen Notfall aus dem Stadion getragen worden war. Das Spiel endete letztlich mit einem (4:0) -Sieg für Oranje.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Weghorst traf vom Elfmeterpunkt, rannte in die ebenfalls deutlich hörbar jubelnde Fan-Kurve der Johan-Cruyff-Arena von Amsterdam und rutschte auf den Knien ausgelassen über den Rasen. Eine Aktion, die im Netz alles andere als gut ankam.

Weghorst? „Das Grausamste, das ich je gesehen habe“

Die Fans wurden in den Sozialen Medien zum Teil deutlicher in ihrer Bewertung der Szene: „Das ist womöglich das Grausamste, das ich je gesehen habe. Weghorst tritt an und macht einen Knie-Jubel, als ob nichts passiert sei.“