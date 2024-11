Nations League: Schottland - Kroatien heute live im TV, Stream, Ticker

SPORT1 15.11.2024 • 17:45 Uhr Am vorletzten Spieltag der UEFA Nations League könnte Kroatien in Schottland schon vorzeitig den Einzug in die nächste Runde perfekt machen. So können Sie die Partie live im TV und Stream verfolgen.

In der UEFA Nations League stehen die entscheidenden Spiele an. Am Freitag könnte Kroatien am 5. Spieltag in Gruppe A1 den Einzug ins erstmals ausgetragene Viertelfinale perfekt machen.

Dafür bräuchten die „Feurigen“ um Superstar Luka Modric bestenfalls einen Sieg im Hampden Park von Glasgow gegen Schottland (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

So können Sie die Nations League mit Schottland - Kroatien heute live verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

In dem Fall wären sie nicht auf Schützenhilfe angewiesen und würden vorzeitig mindestens als Zweiter ihrer Gruppe das Ticket fürs Viertelfinale lösen.

Sollte es bei den „Bravehearts“ zu einem Unentschieden reichen, hätten die Kroaten nur dann vorzeitig das Viertelfinale erreicht, wenn Polen im anderen Gruppenspiel gegen Portugal nicht gewinnt.

Schottland muss gegen Kroatien gewinnen

Die Schotten wiederum brauchen einen Sieg, um nicht schon vorzeitig alle Chancen auf den Verbleib in Liga zu verspielen. Ein Unentschieden könnte den Abstieg schon besiegeln, wenn Polen im Parallelspiel gegen Portugal gewinnt.

Kroatien hat an die Schotten und Schottland gute Erinnerungen. Bei der EM 2021 gab es in der Vorrunde einen 3:1-Sieg in Glasgow, und im Oktober konnte Kroatien das Heimspiel in der Nations League gewinnen.