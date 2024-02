Coup gegen Manchester City! Darum darf Mainz überhaupt UEFA Youth League spielen

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Doch trotz dieser herausragenden Leistungen stellen sich die Fans die Frage: Warum dürfen die Nachwuchsspieler eines Vereins, der noch nie in der Champions League gespielt hat, an der Youth League teilnehmen?

UEFA Youth League: Mainz profitiert von Regeländerung

Die Rheinhessen profitieren von einer Änderung im Reglement, die zur Spielzeit 2015/2016 in Kraft getreten war. Nachdem zuvor ausschließlich die Talente aller 32 Champions-League-Teams antreten durften, wurde ein zweigleisiges System geschaffen.

Neben diesen 32 Teams wurde eine sogenannte Meisterrunde geschaffen. Dort spielen die Meister der 32 stärksten Länder auf Grundlage des UEFA-Klubkoeffizienten. Da sich Mainz in der vergangenen Saison den Titel gesichert hat, sind die 05er startberechtigt für die Youth League.

Angebliche Tuchel-Ansprache in der Kabine enthüllt

Angebliche Tuchel-Ansprache in der Kabine enthüllt

Mainz setzte sich zunächst in K.o.-Duellen gegen NK Maribor und Dinamo Minsk durch und zog so in die Playoff-Runde ein.