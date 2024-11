Youth League: Last-Minute-Dämpfer für Bayern-Talente

SPORT1 06.11.2024 • 18:02 Uhr In der Youth League kassiert die U19 des FC Bayern in der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer. Um einiges besser läuft es für die Youngster vom VfB Stuttgart.

Nächster Dämpfer für die U19 des FC Bayern! In der Youth League gaben die Bayern-Youngster in der Nachspielzeit einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand. Gegen die U19 von Benfica Lissabon reichte es nur zu einem 3:3 (1:2). Am vorherigen Spieltag hatten die Bayern bereits gegen die Talentschmiede der La Masia verloren (Endstand: 1:3).

Nach vier Spieltagen hat der Bayern-Nachwuchs sieben Punkte auf dem Konto und liegt auf Rang 15. Die ersten 22 Mannschaften qualifizieren sich für die K.o.-Phase in der reformierten Youth League.

Gustavo Varela hatte die Gäste aus Lissabon in Führung gebracht (19.), ehe Sommerneuzugang Nestory Irankunda den Ausgleich erzielte (23.). Vor dem Pausenpfiff ging Benfica durch Goncalo Oliveira (45.+2) erneut in Führung.

In der 61. Minute nahm Bayern-Trainer Peter Gaydarov einen Dreifachwechsel vor und brachte Wisdom Mike, Jonah Kusi-Asare und Guido Della Rovere in die Partie. In der Schlussphase drehten die Bayern dann mächtig auf und der Sieg war dank zweier Jokertore zum Greifen nah. Zunächst traf Kusi-Asare (70.), das 3:2 erzielte der 16-Jährige Mike. Martim Ferreira traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 3:3 und riss den Bayern den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand.

Stuttgart glänzt gegen Bergamo

Besser lief es für die U19 vom VfB Stuttgart. Gegen Atalanta Bergamo setzte sich der VfB-Nachwuchs mit 4:1 (3:0) durch und landete bereits den dritten Sieg in der Youth League. Die Stuttgarter liegen nach vier Spieltagen auf Rang vier und dürfen sich beste Hoffnungen auf den Einzug in die K.o.-Phase machen.

Mattheos Tsigkas brachte die VfB-Youngster in Führung (9.), Eliot Bujupi erhöhte vom Elfmeterpunkt auf 2:0 (21.) und Benjamin Boakye traf noch vor der Halbzeit zum 3:0 (42.). Zu dem Zeitpunkt war die U19 von Atalanta bereits in Unterzahl, Keeper Piotr Pardel hatte in der 26. Minute die Rote Karte gesehen.