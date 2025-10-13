Nagelsmann genervt: Torwart-Debatte "nicht zielführend"

SID 13.10.2025 • 23:12 Uhr Die Torwart-Thematik in der deutschen Nationalmannschaft wurde in den vergangenen Tagen rauf und runter diskutiert. Bundestrainer Julian Nagelsmann reagiert darauf nun genervt.

Julian Nagelsmann hat mit deutlichen Worten die anhaltende Torhüter-Debatte um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kritisiert. Diese sei „nicht zielführend“ und weder für die aktuelle Nummer eins Oliver Baumann, noch für den zurückgetretenen Manuel Neuer hilfreich, sagte der Bundestrainer nach dem 1:0 (1:0) in der WM-Qualifikation in Belfast gegen Nordirland.

Als RTL-Moderator Florian König den Bundestrainer nach der Partie fragte, ob Baumann von all den Debatten nicht beeindruckt sei, holte dieser aus. „Nein, offensichtlich nicht. Aber ich glaube, dass jeder, der Mensch ist, kann sich sicher vorstellen, dass es ihn nicht kalt lässt“, antwortete Nagelsmann angesichts der fortgesetzten Diskussionen um eine mögliche Rückkehr des einstigen Kapitäns Neuer ins deutsche Tor.

Nagelsmann: DFB-Elf hat „kein Torwartproblem“

„Wir haben in den letzten zehn Spielen keines verloren, weil wir einen schlechten Torwart hatten. Es war nicht eine Situation dabei, in der es einen Torwartfehler gab“, führte Nagelsmann weiter aus. „Von daher ist die Situation für keinen von Vorteil. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht für Manu. Für die Ruhe, die er bei den Bayern braucht, für seine zweifelsfrei guten Leistungen.“

Zudem verdeutlichte Nagelsmann: “Meines Wissens nach ist Manu ja auch aus freien Stücken zurückgetreten. Ich wundere mich immer, weshalb wir das Thema jede Woche drei Stunden lang diskutieren.” Aktuell habe die DFB-Elf „kein Torwartproblem“. Das könne im WM-Sommer 2026 „anders sein“, ergänzte er mit Blick auf die unklare Zukunft der eigentlichen Nummer eins Marc-André ter Stegen, aber noch sei dies nicht der Fall. Kurios: Ausgerechnet Neuers Berater Thomas Kroth war der Grund, weshalb eine Rückkehr Neuers überhaupt zur Sprache kam.

„Er ist topfit, bringt absolut seine Leistung. Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen“, sagte Kroth der Frankfurter Rundschau und heizte die Gerüchteküche um seinen Schützling ordentlich an. In der Folge entwickelte sich die Personalie zu einem großen medialen Dauerthema. Unter anderem, weil nahezu alle Experten dazu befragt wurden oder sich von sich aus zu Wort meldeten.

Neuer schloss DFB-Rückkehr aus

Neuer selbst versuchte noch, den anhaltenden Spekulationen einen Riegel vorzuschieben. „Fakt ist, dass ich mich ja dafür entschieden habe, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen. Dementsprechend steht das gar nicht im Raum für mich“, betonte der Keeper bei Sky. Auf eine Nachfrage, ob es definitiv bei dieser Entscheidung bleibe, antwortete der Weltmeister von 2014 direkt: „Ja.“ So recht klappte das allerdings nicht.