DFB-Team: Standard-Arbeit von Mads Buttgereit und Hansi Flick trägt Früchte

Flick holte Buttgereit neu in sein Team. Schon damals wollte er ihn zum FC Bayern holen. Der Spezialtrainer, der bei der EM zum A-Team der Dänen gehörte, studiert mit Kimmich und Co. bestimmte Varianten ein und verbessert die Spieler anhand von technischen Mitteln. Am Spielfeldrand sitzt er mit dem Tablet und hält alles fest. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)