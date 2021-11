DFB-Team: Plan von Flick mit Wirtz, der trotz Verletzung anreist

Der Mittelfeldspieler, der vier A-Länderspiele absolviert hat, hat erneut (wie schon zu Saisonbeginn) Probleme am Hüftbeuger, zu denen nun Schmerzen an der Leiste gekommen sind. Deshalb fiel er schon am Sonntag beim 1:1-Remis von Bayer Leverkusen in Berlin aus. Wirtz werde „einige Tage nicht trainieren können“, sagte bereits Leverkusen-Coach Gerardo Seoane am Sonntag.