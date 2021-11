FC Bayern: Marcel Sabitzer deutet mangelndes Vertrauen an

Lediglich ein Mal stand der Österreicher in der Bundesliga in der Startelf. Ganz anders läuft es bei der Nationalmannschaft. Dort ist der 27-Jährige unter Trainer Franco Foda eine feste Größe und erzielte am Wochenende beim 4:2-Erfolg gegen Israel sein 10. Länderspieltor. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)