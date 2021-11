WM-Quali: Kritik an Cristiano Ronaldo und seiner Schwäche wird lauter

Ronaldo kassierte mit Portugal eine Last-Minute-Niederlage gegen Serbien (1:2), wodurch die Gäste dem Europameister von 2016 in Lissabon das WM-Ticket wegschnappten. Portugal muss in die Playoffs und Ronaldo befürchten, dass er seine letzte Weltmeisterschaft womöglich bereits in Russland 2018 erlebt hat. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)