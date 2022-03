WM-Playoffs: Ist Portugal ohne Cristiano Ronaldo besser dran? Aussage sorgt für Brisanz

Dabei stehen für Ronaldo und Co. die enorm wichtigen WM-Playoffs an. Sie entscheiden darüber, ob Portugal am Ende des Jahres bei der Weltmeisterschaft in Katar dabei ist. Zunächst findet am Donnerstag das Halbfinale gegen Österreich statt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)