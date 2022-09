WM 2022: Diese DFB-Stars müssen um ihren Stammplatz bangen

TIMO WERNER: Flick baut auf Werner und stärkt ihn immer wieder in der Öffentlichkeit, registriert aber auch, dass der oft kritisierte RB-Stürmer kaum ins DFB-Spiel eingebunden ist und oft zu viele Chancen braucht. Werner muss mindestens eine Schippe draufpacken, um auch wirklich als Stammkraft nach Katar zu reisen. Zwei naheliegende Alternativen wären Havertz und Sorgenkind Gnabry, die schon unter Joachim Löw ganz vorne wirbelten, allerdings ebenso wenig als klassische Neun durchgehen. Lukas Nmecha dagegen schon eher, doch der vor dem England-Spiel verletzungsbedingt abgereiste Wolfsburg-Profi konnte sich bislang in keinem Länderspiel für höhere Aufgaben empfehlen. Denkbar deshalb, dass Flick einen „Überraschungsstürmer“ in seinen 26-Mann-Kader aufnimmt. Kandidaten: Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Mergim Berisha (FC Augsburg), Simon Terodde (Schalke 04) und Youssoufa Moukoko (BVB).