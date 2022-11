Die WM-Eröffnungsspiele in der Übersicht

Im Eröffnungsspiel der WM 2022 (20. November bis 18. Dezember) unterlag Gastgeber Katar am Sonntag dem südamerikanischen Kontrahenten Ecuador 0:2. In Eröffnungsspielen unter Beteiligung des Gastgebers (insgesamt zehn Partien) hat in Katar zum ersten Mal ein Ausrichter sein Auftaktspiel verloren.