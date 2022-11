Möller beklagt Gündogan-Auswechslung

Für das nun entscheidende Spiel am Sonntag gegen Spanien könne man zwar "nicht alles umwerfen. Aber im Defensivbereich, in der Kompaktheit, muss etwas passieren". Die Probleme seien nicht neu, doch dass die DFB-Auswahl so anfällig ist, "hat meine Vorstellungskraft dann doch überschritten", schrieb Möller.