WM 2022 - Boateng-Kolumne: "Ich würde sagen, Basta Kimmich!"

Ich bin immer noch enttäuscht und regelrecht schockiert von dem Ergebnis gegen Japan. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit einer 1:2-Niederlage. Wie kannst du eine Mannschaft, die in der ersten Halbzeit gar nicht mitgespielt hat, so einfach ins Spiel zurückholen? Dieses Spiel darfst du nicht verlieren. Am Ende ist es aber so gekommen.