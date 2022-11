WM 2022: "Kreisliga A oder B" - Markus Babbel mit scharfer Kritik nach DFB-Pleite

Babbel: Ich würde Süle definitiv nicht auf rechts stellen. Seine Qualitäten sind in der Mitte. Für mich war es auch eine große Überraschung, mit Schlotterbeck anzufangen. Ich will nicht auf dem Jungen herumhacken, er hat großes Potenzial. Aber die Zeit seit seinem Wechsel zu Borussia Dortmund ist sehr mit Höhen und Tiefen verbunden. Er hat zu wenig Konstanz in seinen Leistungen, das hat sich gestern widergespiegelt. Aber ich mache die Niederlage nicht nur an ihm fest. Das fängt vorne an und geht über das Mittelfeld. Die Gefahren müssen erkannt werden und die banalen Dinge in der Defensive besser gemacht werden. (Einzelkritik zu Deutschland - Japan)