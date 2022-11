WM 2022: DFB-Team knickt nach FIFA-Verbot der One-Love-Binde ein - Kommentar von Kerry Hau

Doch die FIFA drängte auf den letzten Drücker sowohl den DFB als auch die übrigen teilnehmenden Nationen (u.a. England, Niederlande und Dänemark) in die Ecke. Das Tragen einer solchen Binde, so die Drohung des Weltverbands, könne laut Statuten als politisches Symbol gewertet werden und eine Strafe, beispielsweise in Form einer Gelben Karte, nach sich ziehen.