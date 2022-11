WM 2022: Frankreich bricht Weltmeister-Fluch

Damit ist Frankreich auch das erste Team seit Spanien 2010 mit sechs Siegen in Serie. Den Rekord für die meisten WM-Siege am Stück hält Brasilien. Die Selecao um Ronaldo, Kaká und Co. gewann zwischen 2002 und 2006 elf WM-Spiele in Folge. Die Serie endete im Viertelfinale gegen Frankreich. (DATEN: WM-Spielplan 2022).