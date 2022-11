WM 2022: "Gebeten um die Auswechslung habe ich nicht" - Müller deutlich, Flick reagiert

„Am Ende des Tages ist relativ einfach. Mangelnde Effektivität vorne und am Ende extreme Effektivität bei den Japanern“, analysierte der 33-Jährige. Man könne sicherlich auch viele Dinge finden, die man sehr positiv hervorheben könne, wenn sie 3:0 oder 3:1 gewonnen hätten. „Aber am Ende des Tages steht eben die 1:2-Niederlage und das ist, was das Ergebnis betrifft, schon das Horror-Szenario, das dir bei so einem Auftaktspiel passieren kann.“