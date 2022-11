WM 2022: Ilkay Gündogan geht Mitspieler an! Diese Kritik hat es in sich

Das wusste auch Gündogan: „Wir hätten in der ersten Halbzeit schon das zweite Tor nachlegen können. An Chancen hat es heute nicht gemangelt. Aber wenn du 1:0 führst und nicht in der Lage bist, das zweite zu machen, dann musst du es auch mal cool und souverän runterspielen. Ich weiß nicht, ob da die Reife fehlt oder auch ein Stück weit irgendwo die Qualität, für solche Situationen bereit zu sein. Insgesamt ist das sehr enttäuschend.“