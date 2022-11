WM 2022: Gruppe H in der Analyse mit Uruguay & Ronaldo

Der größte Name im Kader ist aber Heung-Min Son. Der Tottenham-Star kuriert momentan eine Fraktur in der Nähe des linken Auges aus, musste sogar operiert werden. Sein Einsatz bei der WM soll aber nicht gefährdet sein. Durchaus größere Sorgen bereitet seine Form. In dieser Saison kann er lediglich sieben Torbeteiligungen in 19 Spielen vorweisen.